〈北部〉架電網抗獼猴 苗縣府擬提高補助

2018-05-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員楊恭林昨天總質詢指卓蘭、大湖等四鄉鎮持續受到獼猴及山豬入侵果園危害，還會攻擊人，農民苦不堪言，要求苗栗縣政府調高架設電網計畫補助標準。苗縣府農業處長陳錦俊指出，中央今年已從二萬提高到三萬元，苗縣府明年若財政允許，也會比照中央補助標準。

楊恭林指出，近年來，卓蘭、大湖及泰安、獅潭均持續遭受獼猴、山豬等危害，不僅入侵果園破壞農民辛苦種植的農作物，像卓蘭及大湖的高接梨尚未成熟，目前仍在套袋期，就被扯破，有些還會進入附近住宅，甚至攻擊人的情形，農民苦不堪言。

楊恭林說，由於獼猴族群已爆量，各種防治效果均不佳，建議苗縣府應全力配合補助推廣架設電網計畫，並提高補助標準，減少農作損失。

陳錦俊回應，補助農民架電網，是林務局、苗栗縣府、農民各出二萬元，中央今年提高到三萬元，明年若苗縣府財政允許，會比照中央的補助標準，以減輕農民負擔。

縣議員鍾福貴則關心因少子化及高齡化所衍生的小校廢校問題，而廢校後多出來的行政及教職人員應如何安排？

苗栗縣長徐耀昌表示，教育部已規定要併校、廢校都須尊重地方考量，目前中央裁併校準則，有一位學生就讀就不會廢校，苗縣府會一切尊重中央決定，並保障教職及行政人員的工作權。