〈北部〉白沙屯媽祖進香 台鐵增班疏運

2018-05-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕眾所矚目的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下進香，將於十六日廿三點四十分（農曆四月三日子時）出發。通霄鎮公所昨天在拱天宮廟前廣場舉行行前記者會，廟方除介紹有百年傳統的白沙屯媽祖報馬仔（見圖，記者鄭名翔攝），同時也為今年創紀錄的報名人數協調台鐵增開班車，協助疏運信徒。

白沙屯媽祖報馬仔腳踩藺草編製的草鞋出場，廟方表示，報馬仔會於回鑾換轎時至陣頭前開道，除了配戴油傘，另還懸掛收涎餅乾、紅線，供沿途信徒索取祈求平安，同時也會提著豬腳、酒水，祈求來年作物豐收。

拱天宮管理委員會主任委員洪文華表示，八天七夜的進香路線全依媽祖指引，成為獨特的無固定路線宗教盛會，且於卅六小時內以急行軍方式趕赴雲林縣北港鎮朝天宮，快腿進香部隊抬著鑾轎奔馳，也被信眾稱作「粉紅超跑」。因與國中會考撞期，洪文華也說，會盡量避開考場，避免影響考生。

而今年參加徒步進香人數已逾四萬人，創下歷年紀錄，為紓解屆時湧入的大批信眾，拱天宮也透過立法委員陳超明向台鐵協調，於起駕及回鑾日皆加開班次停靠白沙屯火車站，明年也擬與高鐵協調，讓信眾有更多公共運輸的選擇。

苗栗縣長徐耀昌昨天也上香祝禱，祈求此次進香一路平安順利，同時也視察拱天宮外白東里四鄰的道路拓寬暨截彎取直工程，該路段改善後全長約四十五米、寬約六米，由拱天宮負擔近六百萬元用地費，加上苗縣府工程費一百五十萬，趕在進香起駕前通車，銜接今年初通車的外環道路，盼使進香交通動線能更加順暢。