〈北部〉2國際發明展 苗栗學子奪5金

2018-05-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苗栗高商學生溫翊筑參加世界競技疊杯錦標賽，奪得個人十七、十八歲女生組CYCLE金牌，私立仁德醫護管理專科學校、私立育達科技大學及私立君毅高中等學生參加高雄KIDE國際發明展及泰國IPITEX發明展分別獲得兩金一銀及三金一銅，揚威國際，其中仁德醫專團隊的「拖鞋鞋墊」一舉奪雙金，還取得專利備受注目。

世界競技疊杯賽 溫翊筑「金」豔

溫翊筑國中才接觸疊杯運動，她雖起步較晚，但每天苦練三、四小時，彌補及強化自身的能力，她參加美國奧蘭多舉辦的世界競技疊杯錦標賽中，突破個人最好成績，一舉得金。

溫翊筑昨天在苗栗縣長徐耀昌接見表揚時，露一手快手疊杯的功夫，敏捷度及反應力，讓徐耀昌及苗商校長張金華等人讚嘆不已。

仁德醫專師生則在發明展大放異彩，其中學生陳咨諭、劉威廷、潘乙伶、曾雲筠、朱音及廖珮涵等人利用所學，研發出「家庭玩具」、「拖鞋鞋墊」、「認知—動作多功能復健器」作品；另，育達科大學生蕭祺霖及私立君毅高中學生溫佑晟共同組隊，以「智慧植栽盆組」作品；分別在高雄KIDE發明展及泰國IPITEX發明展拿下兩金一銀及三金一銅好成績。

其中，「拖鞋鞋墊」更是拿下雙金，令人刮目相看，這項創新發明可以依據患者足部狀況進行軟硬度或厚薄考量，提供適當之支撐力、釋放足部壓力及減少足部傷害及病變，讓有足部問題的人也可以舒適地穿拖鞋。

徐耀昌期勉學子們再接再厲，保持積極進取的態度與精神，繼續在各自領域精益求精，再創佳績為台灣、為苗栗爭光。