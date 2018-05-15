〈北部〉垃圾變燃料棒 竹縣府取經

2018-05-15

多元處理垃圾問題

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣計畫把過去兩年配合鄰近焚化爐歲修所暫置迄今的兩萬公噸垃圾去化，決定爭取經費做「打包」，想要減少污水滲出也降低臭味逸散，還期待作業過程讓部分垃圾轉變成新的「能源」做成工業用燃料棒，日前縣長邱鏡淳率隊參觀正隆公司設於台中后里的廠房，觀摩如何把回收、夾雜各類廢棄物的廢紙，轉變為可當汽化爐燃料的RDF（廢棄物衍生燃料），未來在生產製程中可派上用場。

正隆后里廠廠長林榮榛說，該廠主要產品有裱面紙板、瓦楞芯紙、紙管紙等工業用紙，以及道林紙、輕塗紙、銅版紙等文化用紙。他們每年使用回收廢紙超過八十萬公噸。

林榮榛說，「能資源整合」的作法是把回收廢紙分離出纖維之外的殘渣，經過粗破碎、細破碎、磁選…，再把不能燒的廢棄物鐵、金屬拿掉，把剩下的塑膠、紙渣壓造粒成RDF，作為供應廠區汽電共生系統的燃料，讓汽化爐產生合成的氣，再用燃燒爐產生的熱氣，就可用在紙的生產製程中。

技術成熟 盼發揮功效

縣長邱鏡淳發現存放和處理廢棄物的區域，跟可做汽化爐燃料的RDF氣味都不太重，環境也整理的很好，重要是技術已經成熟，期待這套處理模式也可以在新竹縣計畫中的垃圾「打包」工作有效運轉。

縣府環保局表示，新竹縣已獲得環保署四百五十萬元，作為進行多元垃圾處理計劃可行性評估、先期規劃作業計畫、以及後續招商事宜。在未完成前，呼籲鄉親配合加強垃圾分類、減量。對於過去兩年因為鄰近焚化爐的歲修，導致暫置垃圾的掩埋場，也將請各鄉鎮公所清潔隊加強消毒。