〈北部〉桃園農博11館戶外開放 接駁車停駛

2018-05-15

〔記者李容萍／新屋報導〕「桃園農業博覽會」前天閉幕，昨起改由新屋區公所接手，保留保全、清潔維持基本營運，以靜態展方式延展至六月三日。不過，靜態展期間，原本提供的免費接駁車、遊園專車均已停駛，園區內也不再提供餐飲服務，且有超過十個展館室內封閉、僅開放室外參觀；市府農業局每天仍派員澆灌，讓現場的地景、草花裝置藝術等維持美麗的花況。

桃園農博專案辦公室主任邱品方表示，農博靜態展期間，相關服務設施包括接駁車、遊園車、大會廣播、諮詢站、醫護站、空氣製水機等都停止服務，但園區開放三座固定式廁所、兩座停車場供民眾使用；原本規劃的販售設施，如青創市集、農夫市集、美食專區及桃園名品等，均撤場停止服務。

此外，靜態展示期間無參觀時間限制，但車輛不得開入停車場以外的展區，隨著近日氣候酷熱，下午四時過後會是參觀農博的最佳時段，但展場新屋地區約晚上六時卅分天色會變暗，最好在此時段以前離開園區。

採半開放展館如下：漁夫村、綠迷宮、水利館、溫室饗宴、碳索生活、國際友好、客家工藝、原民家屋、快樂牧場、閩食文化、氣象殿堂；關閉或拆除展館如下：花漾館、茶香庄、環保再生、馬祖故事、魚菜共生、鼓勵好室、好客食堂、綠色方舟、創新農機。