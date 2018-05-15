〈北部〉新住民玩桃園 六月大園看海上賽龍舟

2018-05-15

觀旅局推特色遊 邀移工一起來

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府觀光旅遊局讓民眾共同推動觀光行銷，透過「桃園好好玩網路行銷—參與式預算」票選，由邀請在地新住民、外籍移工等進行桃園一日遊的「桃園新旅行」獲得最高票中選；觀旅局旅遊行銷科科長陳湘瀅表示，行程以新住民休閒需求結合桃園特色季節活動為主軸，推出融合各區在地特色景點的「五大心級」旅遊路線。

陳湘瀅表示，適逢端午節到來，觀旅局將於六月九日、十日推出「竹圍龍舟競賽慶端午」行程，帶領新住民走訪白沙岬燈塔、草漯沙丘及觀看大園海上龍舟節，感受濃厚的節慶氛圍；另將於六月九、十、十六及十七日推出「大溪樂活之旅」，安排走訪兩蔣文化雕塑公園、大溪老街、角板山公園及新溪口吊橋等。每個遊程售價六百元，含交通、餐盒及保險，但不含門票、體驗課程。

貼心雙語導覽 有攝影師幫拍照

陳湘瀅說，這次行程安排以「星級景點」出發，透過桃園在地特色景點，結合大型節慶活動，讓新住民深度了解桃園的風景與人文。旅程中將提供「貼心服務」，安排具備各國語言專業的雙語隨行人員導覽，以排除語言障礙；此外，也會邀請專業攝影師隨隊，讓遊客不會錯過與沿途美景合影。

陳湘瀅指出，針對「新住民參與」的遊程，透過參與式預算的公民參與提案「創新模式」，提供全新服務模式及規劃，客群包含菲律賓、越南、泰國及印尼等四個國家的移工、新住民家庭和留學生。最後，推出「加碼最感心」的第五心特色，只要報名遊程，就有機會參加亞洲任航點機票抽獎活動。詳情可至桃園市旅行商業同業公會網站（http://www.tyata.org.tw/）或http://apple.bnet.tw/taoyuan/查詢，或電洽：331-3111。