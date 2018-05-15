〈北部〉中壢、桃園到林口長庚 711公車週五上路

2018-05-15

走國道 串起中壢、藝文特區與長庚

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨宣布新增「711中壢—林口長庚醫院（經中正藝文特區）市區公車」路線，週五上路後，民眾要從中壢前往桃園區藝文特區，或從藝文特區前往林口長庚醫院，若不塞車，分別只需約半小時就能抵達；鄭文燦說，未來市民要就診、探病都更方便，這路公車堪稱是「看病專車」。

711市區公車從中壢公車站至藝文特區單趟卅六元，藝文特區到林口長庚單趟廿七元；若從中壢公車站搭到林口長庚，原價六十六元，持市民卡只需六十元，且適用市民卡「買一送一」方案，第二趟前八公里免費。

市府交通局公共運輸科科長鄒育菁指出，桃園市民要往返林口長庚，可搭乘分別從桃園、中壢火車站發車的「2003公路客運」、「2004公路客運」。她說，這兩條路線一直都供不應求，通勤族、看病族都有需求，常有後端站的乘客反映沒座位，桃園客運評估市場後，決定自提路線營運「711市區公車」。

不塞車全程約1小時 持市民卡60元

鄒育菁說，目前往返桃園、中壢的公車都集中沿著台一線，往返桃園、中壢火車站之間，新增的「711市區公車」客群主要分兩部分，一是從中壢前往藝文特區的民眾，約卅分鐘內能抵達，二是從藝文特區想前往林口長庚，不必再繞遠路至桃園火車站搭車，能直接上國道、卅分鐘就抵達林口長庚。

桃園客運公司總經理楊世勳表示，「711市區公車」平日尖峰每廿至卅分鐘一班、平日離峰及假日每四十至六十分鐘一班，中壢公車站從上午六點至晚上九點發車、林口長庚醫院站從上午七點廿分至晚上十點廿分發車。

他說，「711市區公車」從中壢公車站發車，沿途行經復興路、中央東路、延平路、中園路，從內壢交流道上國道一號，下南桃園交流道後接桃園區大興西路、中正路、南平路、春日路，再由南崁交流道上國道一號前往林口長庚醫院，沿途停靠卅站。

楊世勳表示，桃園客運對此路線已配置九輛全新大客車，其中兩輛為通用無障礙大客車，具有升降設備，司機會協助行動不便者上車，每車可乘載兩名輪椅族，固定班次將公布於時刻表。