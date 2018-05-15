〈北部〉觀感不佳 水利署將退花縣府震災慰助金

2018-05-15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府上月三十日舉辦震災感恩餐會，會中發放感謝狀、慰助金給協助救災單位，花蓮縣議員莊枝財在議會說「有人拿這筆慰助金拿得不安穩」，將會把該筆慰助金十萬元退給花蓮縣府。據了解，退款單位是水利署第九河川局。河川局秘書張欽澤說，該局之後開局務會報決議「把錢退給縣府」，主要是擔心外界觀感不佳。

水利署：迄今未收到支票或撥款

水利署第九河川局表示，四月三十日當天參加感恩大會，但當天實際上沒有收到支票，只是上台接受頒發「大型支票看板」。張欽澤說，雖然如此，餐會隔天本月一日，第九河川局召開局務會報，決議「如果有收到撥款即予以退回」。不過河川局強調，迄今未收到支票或撥款。

議員：發給公家單位確實不恰當

縣議員莊枝財昨天上午在縣議會政風處的工作報告中，提出要求希望政風處公開慰助金發放明細。他認為，慰助金發給協助救災的警義消還說得過去，但發給公家單位確實不恰當，因為這些單位本來就有編列公務預算。他質疑，當天餐會來參加者「很多都是被動員的村民」，跟救災沒關係，不禁令人懷疑，縣府發感謝狀、慰助金發放的「標準」在哪裡？他要求花蓮縣政府應公開發放明細。

縣府：善款指定用途「慰勞救災人員辛勞」

承辦感恩大會的縣府行政研考處長林金虎強調，議員要求提供名單，但礙於政府資訊公開法，縣府「不便提供」，他說，慰助金名單是消防局提供建議；而大會當天共有九百廿四個單位獲頒感謝狀、六十一個公民營單位有慰助金，共計九百八十萬元使用到善款，發放依據則為捐款人指定用途「慰勞救災人員辛勞」，因此不須再送善款監督委員會、僅需事後報備，而目前款項尚未發出；他也說，如有單位不願意接受慰助金，退回的金額將回到善款中。

消防局長林文瑞則表示，獲慰助金的單位都是實際參與救災的官方、民營救災團體，民營團體則需有「認證」。他說，針對救難人員的慰助金有前例可循，花蓮縣二年前支援台南震災也有七名警消前往支援四天，事後也收到台南發給的慰助金作為支援人力的加菜金使用。