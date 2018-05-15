〈北部〉蘇花改公車到東澳、南澳 開始收費

2018-05-15

刷電子票證享七五折優惠

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳至東澳段五月七日開放大客車通行，宜蘭縣政府與大都會、國光兩家客運合作，開行「121線」、「122線」兩條市區公車路線行駛蘇花改到東澳及南澳，兩路線即日起開始收費；縣府表示，為鼓勵民眾搭乘，刷悠遊卡、一卡通等電子票證，可享七五折優惠，蘇澳到南澳只需三十元。

122線由國光客運負責，從國光蘇澳站發車行駛至南澳，每天往返共十班次；一二一線則由大都會營運，每天往返蘇澳車站至東澳共六班次；為鼓勵民眾搭乘，兩客運路線七日上路後，第一週免費搭乘。

縣府統計，免費搭乘期間，122線平均每班次搭乘人數約十五人，121線每班次十二人，兩路線搭乘人數優於預期，不過，因首週是免費，多數乘客還是嘗鮮體驗居多，接下來收費營運，才是真正考驗。

122線路程較遠採兩段票收費，每段廿元，以東澳車站為分段點，全程票價四十元；121線只有一段票，票價廿元；縣府說，民眾刷電子票證，都可享七五折優惠。

往返班次與火車時刻錯開

有乘客反映，122線從南澳至蘇澳單程約卅分鐘，比火車區間車慢約十分鐘。縣府建設處解釋，兩條市區公車，主要是提供東澳、南澳民眾，在火車之外的第二種交通選擇，公車往返班次都會與火車時刻錯開，若算上火車等車時間，客運並不會比火車來得慢。

另，位於蘇澳火車站前的蘇澳轉運站，預計七月底完工；建設處表示，轉運站設有三處月台，會有國道客運路線停靠，未來民眾從南港搭車，到蘇澳後再轉乘客運到南澳，也可在蘇澳站搭客運到台北市，對偏鄉民眾而言，交通選擇將更多樣。