〈北部〉竹市活化水資源公園 保留兒藝節4遊具

2018-05-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府今年在水資源公園舉行的兒童藝術節「風的運動場」，五天活動湧入近廿萬人次進場，活動過後市府決定保留「搖擺大花跳」、「迎風追逐」、「沙坑跑跳」及「林間推拉車」等四項遊具，活化水資源公園，成為香山地區的新景點。

新竹市文化局表示，今年兒藝節在香山濕地旁的水資源公園舉行，遊具與兒童歌舞劇的內容都圍繞「濕地」元素設計，現場有座巨大彈塗魚的「搖擺大花跳」，張著大嘴歡迎小朋友入內玩耍，遊具將保留下來。

爭取兒藝節在香山舉辦的市議員林盈徹說，今年香山人都很開心，能就近參加兒藝節等大型活動，他也積極爭取保留部分遊具，期盼透過設計規劃，將水資源公園活化轉型為親子公園。

文化局表示，被保留的遊具都是原創造型，其中彈塗魚造型最受大小朋友喜愛，而「迎風追逐」是座超過七十公尺長的高低轉折類橋，可體驗擺盪與繩網樂趣；而「林間推拉車」是兩條長卅公尺的軌道車，小朋友坐進小車內，讓爸媽推著往前衝；「沙坑跑跳」則參考國外的設計，沙坑上有橫躺的原木料、油桶與廢輪胎，透過非典型的遊樂空間，讓小朋友探索。

將改造強化 才開放使用

市府城銷處表示，近期會再請專家做最後安全檢測會勘，針對遊具的改善，進行改造強化，才會重新開放讓民眾使用。