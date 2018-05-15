〈北部〉占國有地逾30年 頭份中華路違建將拆

2018-05-15

影響交通動線 六月底前拆除

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中華路從自強路口北上至顯會路口十二筆國有土地，遭卅戶違建店面占用道路逾卅年，嚴重影響交通動線及安全。苗栗縣政府日前已發函要求各違建戶自行拆除，昨也與公路總局到場劃記界線並逐戶說明，預計端午節後、六月底前拆除違建，十月完成增設車道及人行道工程。

中華路北起顯會路口、南接自強路路段，為進入中山高速公路的必經之道，也是頭份南來北往重要幹道，目前劃有雙向四線道，長約三百公尺，但每逢上下班時段，北上車道經常湧入大量車潮，再加上路邊違停、違建占用，使得塞車問題嚴重，地方怨言不斷。

10月完成增設車道、人行道

立法委員徐志榮國會辦公室去年底召開協調會，協議由公路總局苗栗工務段增設汽車道及人行道，苗栗縣政府工商發展處則配合拆除路邊違建。目前公路總局已完成道路設計規劃，擬將北上路段向外拓寬三至十二公尺，增設一車道及人行步道，工程也已發包。

多數違建戶經溝通說明後，也願配合拆除，但附近店家擔心，未來道路施工恐致交通陷入黑暗期，不但人車出入困難，生意恐也大受影響。

公路總局工務段表示，已蒐集各方意見，盡力縮短工期，完工日期從原評估須至年底，現趕工提前至十月，盼能降低施工影響。而未來完工後，將有助紓解車流量，也可提升人車往來的安全性。

縣府已通知違建戶自行拆除

苗縣府工商發展處日前已發函通知違建戶自行拆除，並配合公路總局施工期程，將提前三天進行違建破壞拆除。昨也與公路總局、地政、各管線主管單位到場會勘，逐戶說明道路界線，呼籲違建戶盡早安排拆除作業。