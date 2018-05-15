〈北部〉（桃園）龍潭大池太「綠」 議員質疑下月龍舟賽「難看」

2018-05-15

逢乾旱 水質優養化嚴重

〔記者陳昀／桃園報導〕一年一度的市長盃龍舟賽，下月端午節將在龍潭大池登場。市議員張肇良昨天在市政總質詢指出，近來因為乾旱，大池水質變得更污濁、優養化嚴重，屆時龍舟賽恐怕很「難看」；市長鄭文燦表示，缺水是不可抗拒的天候因素，要承諾一個月內馬上改善不太可能，但會加強上游污水排放的稽查，市府也對龍潭大池推動多項水質淨化方案，明年就會有明顯改善。

張肇良表示，龍舟賽下月十六至十八日舉行，龍潭大池現在的水質「黑黑又綠綠」，要等各項淨化系統完工根本緩不濟急，希望市府能採取短期方案，至少不要讓水質更惡化。

加速換水 明年才能改善

鄭文燦說，不太可能一個月就改善水質，但環保局會加強稽查上游污染源，長期而言，市府推動龍潭大池換水計畫，採三軌並行制，完成後七天就能換水一次；目前龍潭大池總水量有十五萬噸，由龍潭區公所管理使用的地下水井今年初已恢復使用，每天可注入五百噸活水，四方林礫間水質淨化工程明年一月將完工，內循環淨化系統後年一月完工。

環保局補充說，龍潭大池因為日常生活、觀光遊憩導致生活污水逐年增加，加上源頭野溪的基流量不足、農業排水污染匯入等因素，造成水質嚴重優養化；四方林礫間水質淨化工程是提前截流龍潭市區的生活污水，引至公園地下的礫間淨水設施進行處理，後續還會推動上游污染源削減、大池底泥清除等，也會尋覓替代水源來提高換水率。

龍潭區的劉姓市民說，龍潭大池上游有養豬場，不但水質不佳，有時還會飄出異味，如果外地朋友來玩，帶他們到此處都會有點不好意思，另方面，龍潭大池位處老街溪上游，溢流的污水若流入溪中也會對環境造成影響，希望市府加速完成淨化方案。