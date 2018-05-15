〈中部〉《錢不夠用２》媽咪病逝 追思場免費

2018-05-15

〔記者張菁雅／台中報導〕新加坡電影《錢不夠用２》二○○九年三月一日在萬代福影城首映，同年五月廿日正式上映後，至今連續放映九年，創下紀錄；而在片中飾演失智母親的資深女星黎明日前病逝，萬代福影城為紀念《錢不夠用２》播映滿九週年及懷念黎明，十九日上午將舉辦「追思紀念場」，開放民眾免費進場。

萬代福影城是台中市知名的二輪片戲院，董事長黃炳熙十多歲就進入電影院工作，看盡電影院興衰。他在一九九六年接手當時虧損連連的萬代福，並以他精選的二輪片，打開一條生路。

黃炳熙被《錢不夠用２》感動，該片二○○九年五月廿日在萬代福影城正式上映後，每天播映，從一天數個場次，到現在一天一場。黃炳熙自己看過十幾遍，他說，有觀眾更厲害，總共進戲院看了四十多遍，不僅自己看，還包場邀請親友一起看。

一部電影連播九年，創下紀錄，究竟播映了多少場次，黃炳熙也數不清；而《錢不夠用２》導演梁志強被黃炳熙的熱誠打動，不僅多次到影城與影迷互動，首部台灣電影《殺手不笨》也因此選擇在台中拍攝。

在《錢不夠用２》中飾演失智母親的馬來西亞資深女星黎明日前病逝，讓影迷相當不捨。黃炳熙因此決定，在上映滿九週年之際舉辦「追思紀念場」，邀民眾免費觀賞，十九日上午九時五十分放映，不需事先索票，但團體可先預約。