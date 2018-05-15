〈中部〉政府派遣工起薪3萬以上 林佳龍支持

2018-05-15

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院長賴清德十四日宣布，未來將逐步把月薪低於三萬元的政府派遣人員及臨時工，起薪調至三萬元以上，市議員范淞育在議會詢問市長林佳龍的看法；林佳龍指出，政院研議的薪資方案，與市府長年積極建議的政策方向相同，市府會支持。

林佳龍指出，政院研議的薪資方案，與市府長年積極建議的政策方向相同，將有助於保障勞工權益，因此市府表示支持；而每個縣市的財政狀況不同，希望中央施行這項政策時，也能一併考量地方財政的情況，增加支持地方政府，並做好配套措施。