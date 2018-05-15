〈中部〉焚化廠售電價格偏低 市長允爭取

2018-05-15

台電買電1度平均1.8元 低於民營電廠

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市三座垃圾焚化廠每年創造六億元的售電收入，市議員陳淑華昨在議會指出，台電收購焚化廠的發電一度平均僅一．八元，向民營電廠買電卻高於三元，要求市府協調台電提高價格。市長林佳龍表示，將積極與台電協調爭取。

陳淑華說，台電不斷降低焚化廠發電的收購價格，一度平均僅約一．八元，但台電向民間電廠採購綠電，一度則有三至四元，焚化廠售電價格嚴重偏低，致使台中市文山廠、后里廠去年售電收入較一○四年分別減少了八千多萬及六千多萬元。

廢棄物發電 議員籲比照綠電收購價格

她表示，台電總推說民營電廠會配合離尖峰用電調整發電量，但焚化廠提供給台電的管路、線路等各項服務也沒少，又是處理廢棄物所發的綠電，自應比照綠電收購價格，要求市府向台電議價，提高收購價。

林佳龍表示，已責成環保局、經發局積極與台電協調爭取較高的購電價；環保局長白智榮解釋，三座焚化廠一年發電約五億度，約可提供十二萬多家戶使用，售電收入約六億元，全國各縣市焚化廠售電標準都一樣，但台電收電價格波動，造成售電收入減少，市府積極向經濟部爭取比照「再生能源發展條例」規定之價格收購。

白智榮又說，依經濟部「公用售電業收購合格汽電共生系統餘電購電費率」規定，不同時段有不同購電費率，如「半尖峰時段」佔購電費率最大百分比，另正積極規劃文山廠與后里廠設備改善，以提升處理量及發電效能，完成後將可增加兩座焚化廠回饋金。