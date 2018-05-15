〈中部〉單親媽開店養2兒 愛心餐助弱勢

2018-05-15

每月2天 廖千惠提供免費炒麵

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮年輕單親媽媽廖千惠，經營早餐店與熱炒店，身兼二職撐起家計，仍不忘回饋社會，除每月固定二天免費請弱勢長輩吃肉絲炒麵，最近又提供免費早餐給南光國小弱勢學童享用，愛心令人稱讚，廖千惠表示，自幼家境不好，也曾是家扶受助兒，因此發願要回饋社會，拉弱勢民眾一把。

卅二歲的廖千惠因前夫外遇、吸毒而離婚，獨自扶養六歲與三歲兒女，為了撐起家計，在埔里中正路與男友合開早餐店與熱炒店，每天清晨五時起床忙到凌晨一點打烊，二份工作讓他們一天睡不到六小時，生意才步上軌道，廖千惠就急著做愛心，幫助同樣弱勢的民眾。

為南光國小體育選手準備早餐

每個月十、二十日晚上六至七點，免費請六十五歲以上低收入戶或身心障礙長輩吃肉絲炒麵，每次有二、三十人享受熱騰騰的愛心麵，廖千惠最近又提供愛心早餐給附近南光國小的弱勢學童。

南光國小校長吳松輝指出，廖千惠不是學生家長，卻願意無私照顧南光的孩子，真是學童之福，目前愛心早餐優先提供弱勢體育選手。

廖千惠表示，自己曾是家扶中心長期幫助的對象，立志長大若有能力要回饋社會，經常看到該校生教組長張福生，上下學在學校附近維護學童安全，鼓起勇氣詢問學校是否願意接受她的早餐，但目前能力有限，數量無法固定，期盼生意更上軌道，可以提供固定或更多數量，給學童活力的一天。