〈中部〉募集物資一貨櫃 華商百年校慶送暖

2018-05-15

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立華南高商結合非營利組織「舊鞋救命國際基督關懷協會」，募集鞋子、衣物跟玩具，送給我國友邦史瓦濟蘭，因了解史國愛滋病比例高，另募集六千個保險套，所有物資裝滿一個貨櫃，十九日百年校慶活動當天，將在師生、來賓見證下舉行封櫃儀式，把台灣民眾的愛送到非洲，成為最好的國民外交。

華商學務主任柳勝國表示，史國貧民物資嚴重缺乏，因沒鞋子穿，「沙蚤」寄生在人腳，情形嚴重者要截肢，甚至會致命，此次募集物資以適合十歲以下孩童使用為主，活動一發布，民眾響應踴躍，包括華商、警專制服、競選背心等都有，志工整理就花了四個月，募集期間截止後，愛心人士仍不斷送物資到校，將把多餘物資轉送泰北、緬甸的學校。

華商校長孫忠義說，華商原名「嘉義簡易商業學校」，於一九一八年創立，一九二一年畢業的校友劉啟光原名侯朝宗，因曾抗議日資糖廠壓榨農民，遭蒜頭公學校撤職，之後從事農民運動，遭日警逮捕禁錮，出獄後避居中國，返台改名劉啟光，一九五○年出任華南銀行董事長，捐資成立嘉義縣華南獎學基金管理委員會，同年將校名改為華南初級商業職業學校，不只培育學生商業、資訊技能，也重視服務學習及人文情懷。

孫忠義說，曾兩度送愛到肯亞，這次得知史瓦濟蘭國民平均壽命不超過卅二歲，與愛滋病比例高有關，將把物資連同保險套集成一個貨櫃送過去，七月廿六日師生組成的「台灣百合志工團」，也將前往課輔華文教育。