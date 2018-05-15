〈中部〉南屯知高橋第二階段改建 明日通車

2018-05-15

〔記者張菁雅／台中報導〕位於南屯區五權西路二段的知高橋正進行第二階段改建工程，建設局表示，第二階段將於十六日上午六時開放通行，在通車前，從今日上午十時至明日上午六時將施作橋樑橋台引道與既有路面銜接作業，施工期間建議車輛改道。

知高橋位於五權西路二段上，可通往國道一號南屯交流道、台中工業區，車流量大，橋齡約四十年，過去因為橋墩過多，影響橋下筏子溪排水，易造成附近地區積水。因此，建設局在兩年前進行改建工程，減少橋墩，並增加通水斷面，提升疏洪及排水功能。

原通行便橋將封閉拆除

建設局長黃玉霖表示，知高橋改建工程第二階段新建橋樑將於十六日上午六時開放通行，原下游側通行便橋將封閉，並進行後續拆除作業，改道完成後，東向通行的車道數將變為四車道（含北上專用車道），西向通行的車道數維持三車道。

今進行引道與路面銜接

建設局指出，今日上午十時至明日上午六時將施作橋樑橋台引道與既有路面銜接作業，施工期間，建議車輛改道，往台中工業區方向北上中山高匝道車輛及機慢車，請靠外側使用北側臨時通行便橋通行；進入工業區的大小型車輛，請使用新建橋樑外車道通行。

往市區方向車輛請於忠勇路口行駛調撥車道或改行駛向上路及朝馬路；往高速公路北上將封閉匝道方向，建議用路人行駛中港交流道或由向上路左轉進入環中路，並於公益路口左後迴轉行駛環中路外線道，再至五權西路右轉靠外側使用北側臨時通行便橋進入匝道。

建設局表示，第三階段將拆除便橋，以及施作主橋的人行道，預計知高橋改建工程將在七月中旬完工。