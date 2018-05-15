〈中部〉中橫便道擬放行中巴 今測試

2018-05-15

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道是否開放通行？公路總局會同台中市政府組成「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，將於今天（十五日）協調豐原客運乙類大客車進行測試；公路總局谷關工務段長呂正安表示，乙類大客車為廿人座中型巴士，測試結果將提供台中市政府作為是否開放中橫便道提供一般車輛通行的參考；市府交通局表示，目前市府是傾向開放中巴通行中橫便道。

便道安全提升工程 預估七月完工

中橫公路谷關至德基路段，自九二一地震後受損封閉，基於梨山地區急救、救難需求，二○一二年五月初步搶通後，即限定梨山居民與在地工作民眾及公務需要才能通行；公路總局則持續辦理便道安全提升工程，預估今年七月完工。公路總局表示，完工後可減少坍方落石阻斷的天數，提升用路人安全。

因梨山地區居民一直企盼中橫便道可以開放通行，去年四月，立法院交通委員會指示公路總局會同台中市政府籌組「中橫便道通行乙類大客車安全評估委員會」，以評估中橫便道行駛乙類大客車的可行性，公路總局將於今天請豐客支援乙類大客車進行實際通行測試，藉以了解客車駕駛通行中橫便道的實際感受，作為評估委員會後續評估的重要參考。

公路總局表示，中橫便道地質破碎且風化嚴重，通行風險較一般山區路段更高，目前已針對容易發生土石流及落石路段增設明隧道及邊坡保護，但仍有無法預期的落石掉落，在未開放通行前仍將持續管制。

市府傾向開放中巴 其他車輛仍管制

台中市府交通局長王義川表示，市府初步傾向開放中巴通行中橫便道，其他車輛依現有管制通行，但須經測試、委員會討論及交通部核定通過。

須安全評估委員會、交部核定通過

和平區代表會副主席羅進玉表示，中橫便道開放中巴通行，代表中橫便道的通行更安全，同時可為梨山帶來更多遊客，地方樂觀其成，並希望未來可以採取「單出雙入」方式，減少會車及過多車輛行駛在中橫便道上，以防地震發生時造成大型災害。