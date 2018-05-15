〈中部〉嘉市鐵路高架化定線 78棟建物免拆

2018-05-15

等交通部核定 將辦公聽會說明

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市區鐵路高架化計畫的臨時軌及永久軌路權，市府與交通部高速鐵路工程局研商初步定調，以「優先使用公有地，減少徵收私有地及拆遷民房」原則，臨時軌原設計徵收面積七萬六千九百五十八平方公尺，檢討降為二萬四千四百三十四平方公尺；永久軌原設計拆除建物一百一十八棟，檢討降為四十棟，交通部本月底如核定軌道工程定線，六月九日起將分區分段召開六場公聽會向市民說明。

嘉義市長涂醒哲表示，本案由交通部高鐵局辦理工程設計，市府組成「鐵路高架化計畫專案小組」協助推動，臨時軌及永久軌的路權，經專案會議連月研商初步定案，定線原則以鐵路原軌道進行修正，作為永久軌，依前述原則，不影響市民生活，維護市民最大利益。

市府參議鄭君健說，臨時軌使用公有地包括台鐵、林務局土地及沒歸屬用途的國有財產署土地，「幸運的是嘉義市有這樣的條件」；沿線若須拆遷，已與民間協商，影響程度不大，不會像台南市區鐵路地下化案引發爭議。

現有鐵路山側 設置三段臨時軌

據了解，臨時軌設置目的是為減少徵收私有地面積，以使用公有地、租用或徵用民地等方式施作，初步勘定在現有鐵路山側設置三段臨時軌，由北往南各為牛稠溪橋至宏仁女中平交道（長度○．八公里）、博愛陸橋至嘉義車站（長度一．六公里）、世賢路南段至鴿溪路（長度一．二公里）。

使用林務局土地 減少拆遷戶數

北榮里長黃福林反映，部分里境位於鐵路曲線路段，里民期盼避免遭拆屋，建議政府儘量使用公有地；鄭君健說，北榮里原本受影響戶數約一百四十戶，此段臨時軌調整線形，往山側移後，使用林務局土地，減少拆遷戶數。

鐵高先期工程「CL601標嘉義站北側臨時軌土建工程」去年十二月開工，臨時軌土建工程位於博愛陸橋下的基樁，預計今年六月底施工，明年三月底完工。