〈南部〉許忠信測反應 秀選舉定裝照

2018-05-14

許自認有「台灣價值」

〔記者邱灝唐／台南報導〕下屆台南市長選舉民進黨已提名立委黃偉哲參選，但台聯前立委許忠信昨天在臉書上貼出選舉定裝照，他昨天回應表示這是測測看反應，但也表示，因為他有「台灣價值」，因此勝過黃偉哲、獲得許多綠營基層支持的原因，對此，黃偉哲回應，他從學生時代便參與學生運動及民主運動，台灣價值也經過台灣社會認定，他與許忠信之間將秉持君子之爭，不受第三人的離間。

許忠信參選市長的消息從民進黨市長初選落幕後即不斷傳出，而他昨天在臉書上掛出選舉定裝照，更讓台南會不會在大選中也出現「泛綠分裂」的情況引起注目，對此，許忠信表示他還在評估，但也不諱言地表示「機率很大」，尤其是看到其他落敗立委的樁腳，在初選結束兩個月後仍大力相挺，更是信心大增。

黃偉哲回應：秉持君子之爭

許忠信指出，他有台灣價值又是台灣優先的信徒，當然能獲得綠營支持，而且學經歷與專業屢獲肯定。對此，黃偉哲回應，台灣價值得看長期的累積，他從學生時代便參與學生運動及民主運動，台灣價值已經過台灣社會共同認定，至於他與許忠信之間會秉持君子之爭、不互相攻擊，也不受第三人離間，會互相打氣共同為台灣服務。

而目前除了泛綠有許忠信有意參選之外，目前泛藍在台南也還未完成整合，國民黨由前台南大學校長黃秀霜或前立委高思博將在近日內進行民調決定人選，而無黨籍的前台南市警局長陳子敬是會參加泛藍整合或是直接參選大選，也待觀察，另外無黨籍的伍彩集團創辦人林義豐動作也大，讓選舉煙硝味也更濃。