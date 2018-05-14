〈南部〉日照中心留宿 城鄉使用率差15倍

2018-05-14

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市社會局為完善日間照顧中心的功能，從二○一五年開始推動「小規模多機能」，納入臨時夜間住宿服務，只是推行至今也出現城鄉差距，都會與鄉村地區除了申請事由有別，使用率也相差十五倍；照管中心主任洪明婷表示，位於前者的中心每月可達近卅人次，但後者僅有二人次。

社會局從二○一五年推動「小規模多機能」，讓日照中心納入臨時夜間留宿服務，解決日夜處在不同環境的問題；洪明婷解釋，對於失智症長輩來說，陌生環境容易引起長輩們的不安全感，因此小規模多機能的服務能提供熟悉的生活環境、熟識的工作人員，不僅家屬能放心喘息，也讓長輩結束日間的課程活動後，晚間能繼續進行自行備餐、收拾餐具等生活自理能力。

鄉村長輩排斥程度較高

不過，留宿服務在都會及鄉村的接受和使用程度大不相同。洪明婷指出，台南目前共有六間提供此服務的中心，位在東區兩處、中西區一處的中心每月可達近卅人次，但白河、玉井及西港區各一處的中心每月僅收二人次。懸殊的數據源於兩者看待日照中心的想法，位在都市的民眾大多於連假時申請，但在鄉村的民眾則是因工作分身乏術才送至中心，而且長輩排斥的程度也更高。

社會局宣導 舒緩家屬壓力

對此，洪明婷表示，社會局未來將持續宣導，讓更多市民得知服務且消除長輩的疑慮，而今年也將在後壁、仁德及七股新增三處中心，為廿四小時備戰的照顧者減緩壓力。