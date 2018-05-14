〈南部〉白河蓮花公園棧道整修 遊客硬闖

2018-05-14

〔記者王涵平／白河報導〕白河一期蓮花陸續盛開，蓮花季活動五月二十六日開幕，已有不少攝影愛好者、遊客前往賞花，但目前蓮花公園棧道整修，卻有民眾私自拉開管制線闖入工地，險象環生，公所呼籲民眾切勿擅闖。

目前在白河裕農路、大德街口附近，以及往大排竹、玉豐、林初埤附近都可看到盛開蓮花，白河蓮花公園昨日也湧入不少人潮，賞蓮最佳時間約在清晨五、六點，攝影愛好者多會一早出門。

白河新蓮盛開，母親節週休假期不少民眾安排蓮鄉遊，白河蓮花公園有不少全家穿梭蓮田花海畫面，白髮蒼蒼的母親撐陽傘走在田埂上，兒子跟在後面不斷叮嚀「走好喔！」

公所籲施工期賞蓮 走替代路線

不過，蓮花公園入口木棧橋目前施工暫停使用，施工期預計至七月四日止，卻仍有民眾拉開管制線，大人、小孩走在施工的棧道上，險象環生。

公所表示，棧道施工期間的替代賞蓮路線，在停車場往北步行至主要入口（木棧橋處）後左轉，於商店處之Ｔ字路口右轉，步行百餘公尺可到達次要入口，呼籲民眾不要擅闖工地。

蓮花季26日白河運動公園開幕

公所表示，今年蓮花季開幕活動將於五月二十六日在白河運動公園舉行，目前推薦的幾條單騎賞蓮路線，包括具山林、書法工作室、陶坊、頭前溪、壩堤等特色的白河水庫往虎山里木屐寮、汴頭里、崎內國小至竹門國小約十．五公里。

具賞蓮、綠色隧道、賞蓮亭等特色的竹門國小、竹門綠色隧道、昇安綠色隧道約三．九公里。具賞蓮、蓮花生態、聚落風貌、聚落歷史、埤塘、古厝、台糖舊鐵道、古碑等特色的竹門國小、大豐府、蓮花展示館、蓮花公園、三角潭百年土地公廟、四十九欉、廣濟宮、大竹國小、白河國中、竹門國小，約十八．一公里。以及老人文康中心往大德資訊站、林初埤、埤斗仔約五公里。