〈南部〉40子孫陪88歲嬤 護理之家開心辦趴

2018-05-14

30年前常陪同單國璽到部落傳教

〔記者方志賢／高雄報導〕八十八歲阿嬤周蕭彩美育有五女二子，卅年前經常陪同天主教前樞機主教單國璽到偏鄉部落傳教、行善，近來住進聖功醫院護理之家，子女為感謝她養育之恩，昨舉辦母親節Home party，在四十名兒孫陪伴下，阿嬤高歌「家後」，開心度過母親節。

為參加這場母親節餐會，子孫們從台北、嘉義各地來團聚，阿嬤童年玩伴、熟識的神父修女及照顧她的醫護人員也受邀，現場準備大蛋糕及康乃馨，孫子輩演奏小提琴、吉他，祝福阿嬤母親節快樂。

阿嬤的三女婿何孝中表示，阿嬤育有五女二子、十四名孫子女及七名曾孫子女，四代同堂。前年阿嬤因年事已高，身體漸衰弱，考量其就醫便利，選擇入住聖功護理之家，家人雖居住各地，幾乎天天都有人來探望陪伴。

阿嬤最小的女兒周慧崢說，當年擔任傳教士的父親到布店傳福音，認識尚未有信仰的母親，他不僅將信仰帶給母親，信仰也深化他們的家庭。

當年快臨盆仍工作 展現母愛堅韌

周慧崢指出，擔任傳教士的父親收入微薄，為了養活一家人，母親到外地做生意、跑業務，還到紡織工廠當副廠長，在那個年代，成為少數男主內女主外的家庭。

周慧崢說，母親就算快臨盆仍在外地工作，她就是母親在板橋工作時出生；而母親雖然經常在外工作，對子女的愛從沒少過，從母親身上也看到女性的堅韌及母愛偉大。