〈南部〉台東企業做公益 自閉兒油漆繪牆

2018-05-14

〔記者黃明堂／台東報導〕一位高二大男孩不斷跺步搥胸，耗了好久，終於讓媽媽抓著手為綠草畫上紅花，當作康乃馨；一位幼兒跟媽媽一起發揮巧思，把白牆上的長方形玻璃燈罩幾筆一揮，就變成一部公車。

將近四十位自閉症孩子與家人，昨天齊聚知本老爺酒店的大門外，用油漆把白牆彩繪出各種花樣，媽媽們在母親節仍不得閒，隨時引導孩子。

即興創作 飯店外牆變繽紛

知本老爺酒店與虹牌油漆共同發起「繪進心房」公益活動，有的小朋友拿起刷子，不假思索就畫了起來，有的邊畫邊自言自語，白牆陸續出現番茄、小鴨、大船、草花、蜜蜂，許多圖案，都是不打底稿的即興創作，才兩小時，牆面就多彩多姿了。

一位高二大男生，在人群中產生壓力，不斷繞圈跺步、用力搥胸，遲遲不肯拿筆作畫，媽媽王麗玲說：「這個行為若在街上，肯定嚇到不少人，以為自殘，其實只是抒發情緒」！說要帶他去娃娃機夾凱蒂貓，慢慢誘導他畫出綠葉紅花。

一位媽媽說，自閉兒想做什麼就做什麼，很有可能不喜歡別人的畫，就沾起白漆塗白，不過，這次沒發生這樣的狀況。

台東縣自閉症協進會約有五十戶自閉家庭，理事長楊玉娟說，自閉症孩子跟一般孩子一樣，只是比較執著，但也有才華待挖掘，協會的角色就是透過療癒，發揮他們長處，訓練獨立及協助社會化。老爺酒店提撥春季住房專案所得的五％作為自閉症童早期療育課程的基金。