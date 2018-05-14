〈南部〉猴群掠劫玉荷苞 滿州公所提案獵槍應戰

2018-05-14

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島猴害加劇，滿州鄉玉荷包荔枝園遭猴劫落果滿地，農民欲哭無淚，縣議員陳文弘和鄉代主席莊期文昨天前往勘災，並向獼猴「宣戰」，將先以BB槍趕猴，「捍衛」農民心血。

滿州鄉長余增春說，鄉內逾百公頃農地遭遇獼猴劫掠，有時整群出沒多達近廿幾隻，沖天炮和犬隻威嚇作用不大，商請持有獵槍執照的原住民驅趕獼猴議案將送鄉代會審查。

縣議員陳文弘指出，政府力推的電圍網成效不彰，放沖天炮是「沒辦法的辦法」，謝清吉每天要花近四千元僱工守園，花一千五百元買鞭炮，還沒收成就先賠十天，他將要求縣府提出解決方案。

屏東縣府農業處長黃國榮表示，只要符合野保法「緊急狀況」和「人道」規定，尊重公所訂的驅猴辦法。

每公斤破百元 果農損失慘重

莊期文指出，滿州猴害以里德社區最嚴重，猴群出沒以晨昏為主，連帶硬刺的紅龍果都躲不過，甜美的荔枝、芒果如同「款待」品，最近玉荷包荔枝開始採收，每公斤一百五十元上下，價格正好，果農謝清吉卻驚見果殼落滿地，簡直欲哭無淚。

謝清吉說，他的二甲地荔枝園因颱風已連兩年沒收成，今年好不容易天氣穩定期盼豐收，卻被猴子搶先「收成」，且猴群非常浪費，常扯下整串果實卻只吃一半，果園只剩一半荔枝，不知道該怎麼過日子，希望政府能拿出作為並補助損失。

民代宣戰 先以BB槍驅趕獼猴

莊期文說，生存遊戲缺乏真正山林野戰場地，若BB槍能有效驅離，建議將果園提供為生存遊戲場地來驅猴。