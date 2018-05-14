〈台北都會〉婦團慶母親節 淪柯選舉造勢大會

2018-05-14

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕昨天母親節，台北市長柯文哲與婦女團體於福華大飯店共度歡慶，柯一到場，眾人蜂擁而上爭相拍照，數度高喊「連任成功」，婦女團體隨後登台跳舞演出「媽媽咪呀」一曲後，開始舉牌細數柯文哲任內卅個政績，柯文哲也登台發送康乃馨，主持人則搭腔稱「市長真的辛苦了」、「打燈籠都找不到這麼好的市長」，對柯文哲讚不絕口，慶祝佳節淪柯選舉造勢大會。

舉牌猛誇 細數柯30項政績

據了解，在場婦女團體包括友善城市協會、客家女性發展協會、廿一世紀婦女協會及台北市一葉蘭喪偶家庭成長協會，兩個月前就打算與柯文哲共度母親節，認為柯文哲為北市做很多事，因而向北市府副秘書長李文英詢問柯文哲任內卅個政績，昨日場合也陳列出自製卅個牌子，細數施政亮點。其中廿一世紀婦女協會理事長陳美智二○一四年即柯文哲婦女後援會成員。

婦女團體登台演出後，一一舉出柯文哲任內政策，主持人一一唸出外，同時猛誇柯文哲像「市民的媽媽」，為北市省下五百多億元，「下一代免於負債，有福了」，又誇口「市長真的辛苦了，永遠跟隨您的腳步」、「打燈籠都找不到這麼好的市長」、「嗡嗡嗡精神令人感佩」及「要讓他連任對不對」等語。

柯文哲始終維持一臉靦腆樣，致詞十分簡短，僅表示祝福母親節快樂，並說「平常沒有在算，也不知自己做了多少，謝謝她們。」隨後公開行程於廿分鐘內結束，媒體全數被主持人請出，柯文哲則於場內專題演講。

此外，柯文哲下午也於臉書放中午便當會照片，感謝局處首長犧牲與家人團聚時間，到市府陪他吃便當、開會、面對問題和解決問題，還要向職員的太太、母親說「歹勢」，祝大家母親節快樂。