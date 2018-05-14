〈台北都會〉AIT新址旁土地 傳擬設美國學校

2018-05-14

為金湖國中預定地

〔記者鍾泓良／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）內湖新址六月啟用，一旁的金湖國中預定地如何利用也引起討論。台北市長柯文哲上任後曾有意將此處納入公共住宅基地，盼興建近一千戶的公宅，但卻遭居民反對，地方里長轉述，ＡＩＴ也曾關心過公宅，最後公宅案就不了了之，並透露ＡＩＴ及柯文哲都曾詢問地方是否同意該處設置美國學校。

市府證實 有討論但未確定

市府高層證實，市府與ＡＩＴ確實有討論金湖國中預定地未來使用，但沒有確定就是要做美國學校。都發局長林洲民說，該處確實評估過蓋公宅，因為地方反彈才改為市政儲備用地。而是否因為ＡＩＴ有施壓？林洲民說，ＡＩＴ從未向都發局表示意見，但他曾跟同仁開玩笑，「其他公宅基地我們都要面對台北人，這邊還要面對美國人。」

金湖國中預定地位於內湖金湖路，面積約二．七公頃，多年前即變更為學校用地，但考量到少子化遲遲未設校。市府曾在二○一五年宣布要在此處規劃近千戶的科技青年公宅，但隨後就無疾而終。至於美國在台學校早期是美國國防部的下屬學校，中美斷交後，改為私立國際學校，ＡＩＴ目前僅核准天母、林口設美國學校，目前尚無法得知內湖美國學校是分校抑或天母遷校。

當地清白里長陳東源說，該處為學校用地，過去居民希望如果學校不設，那也可以設圖書館或表演中心，但柯市府上任就說要蓋公宅，連模型都做好，別說居民不支持，連美國也不支持。他透露，ＡＩＴ會關心周邊所有的高樓，因為會把協會內的設施看得一清二楚，就連當時對面的民間建案，ＡＩＴ都會一一調查住戶狀況；未來若旁邊建公宅，那就更難掌握居民。

里長：設校應開放當地居民就讀

陳東源說，柯文哲曾經問過他，若那塊土地要設美國學校，居民是否會答應？他說自己沒有意見，但若真的要設校，那麼就要開放給當地居民就讀，這樣居民就不會表示反對。

議員：應把康寧國小遷建過來

親民黨議員黃珊珊表示，美國早在馬英九當市長時就想要在當地蓋美國學校，但依照中央規定，美國學校僅限持有外國護照的學生就讀，根本無法滿足里長條件；若市府真的考慮設美國學校，那麼就應換回更多東西。

她也說，金湖國中預定地絕大部分土地屬於中央，若要做公宅就要把土地還給中央，與其討論蓋公宅或蓋美國學校，應把一旁的海砂學校康寧國小遷建過來，「比起美國學校，康寧國小更重要吧。」