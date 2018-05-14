〈台北都會〉淡水戶所籤詩文宣 26首笑看人生

2018-05-14

面對人生轉折 可蒐集整套

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水戶政事務所發揮創意，以在地信仰中心媽祖廟「福佑宮」作為文宣櫃的設計造型，裡面擺放給不同人生階段民眾的「解方」，共有廿六首籤詩，是申辦各項業務的心靈良藥，像離婚登記是「滄海桑田、柳暗花明」，更正登記是「知錯能改、善莫大焉」，讓民眾會心一笑，轉化面對人生轉折的心情，更有民眾蒐集整套。

新北市各戶政事務所都有印製十七項戶籍登記、九項證明文件的紙本申辦需知摺頁，提供洽公民眾確認申辦資格、資料是否齊全等權利和義務；淡水戶政事務所主任張錦燕表示，淡水戶所結合創意與籤詩，讓民眾清楚知道各項申辦需知，除了相對應的籤文，在離婚登記、更正登記的籤頭都是「大吉」，鼓勵民眾「不管遇到什麼轉折，都要以正面態度堅強面對」。

張錦燕說，民眾面對人生重要的時刻，包括出生、遷籍、結婚、生子、離婚或改名等，都要到戶所辦理登記，希望用活潑的方式協助民眾，籤詩內容都是戶所同仁走訪各大廟宇、蒐集資料而來。

各申辦需知摺頁 廣受好評

傳統宮廟的籤詩，主要是指引人生方向、趨吉避凶，淡水戶政事務所的創意籤詩，也是希望藉此轉換民眾的心情，例如分、合戶登記的「開枝散葉、自立門戶」、姓名變更登記的「脫胎換骨、否極泰來」，離婚或終止收養等登記，更以「滄海桑田、柳暗花明」、「生的請一邊，養的大過天」等籤詩呈現，廣受民眾好評。

張錦燕說，創意籤詩主要分為戶籍登記類和證明登記類，前者印上Ｑ版媽祖，後者是Ｑ版三太子，請神明坐鎮為民眾指點迷津，民眾最常使用的是申辦印鑑證明和戶籍謄本這兩項服務。