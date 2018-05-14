〈台北都會〉新加坡美食賽 經國學院1金1銀2銅

2018-05-14

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市私立經國管理暨健康學院餐旅管理系日前參加FHA新加坡國際美食大賽，獲得一金一銀二銅的佳績，四位得獎學生將作品原汁原味呈現在師生面前分享榮耀；其中，簡如怡在兩年前慘遭滑鐵盧，這次捲土重來獲得銀牌，她開心地說，總算沒有遺憾，在畢業前夕留下美好的回憶。

莊智穎堅持 四道冷盤奪金

榮獲金牌的莊智穎參加靜態主餐展示，他以海鮮、家禽、家畜與蔬果四道冷盤作品獲得評審青睞，他得獎的感言是「勝利屬於堅持到最後一刻的人」，表示過程中幾度想打退堂鼓，感謝餐旅系主任周景堯與其他老師鼓勵打氣，還陪他下課後練習，才能為國爭光。

簡如怡再戰 宴會小點雪恥

簡如怡說，她是四位奪牌的選手中，唯一第二次參賽者，雖然上次慘敗，她立志「在哪裡跌倒就在哪裡爬起來」，與老師討論後，以耶誕節作為創作主題，競賽項目為宴會小點，她以拿手的巧克力創作出「烏龍茶芝麻巧克力」、「金棗百香軟糖」、「焦糖肉桂鳳梨巧克力」、「薑味桂圓巧克力」、「椰子荳蔻巧克力」、「杏桃迷迭香牛軋糖」拿下銀牌。

簡如怡表示，她在賽後看了其他選手作品，沒人像她以節慶當主題，她將台灣本土水果與東南亞當地食材，分別與巧克力結合，再加上一片片很費工的黏貼裝飾外觀，讓作品好看又好吃，滿足評審挑剔的味蕾。

在蛋糕裝飾組奪得銅牌的陳亭彣，以年輕廚師在餐廳跌倒仍端著蛋糕不放手，象徵自己在逐夢路上雖然屢屢跌跤，仍堅持夢想不放手；楊珮渝以繁複的婚紗翻糖製作，在結婚蛋糕組奪得銅牌。