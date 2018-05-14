〈北部〉慈母照顧全癱兒甦醒 善心店家送蛋糕

2018-05-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮十九歲青年徐恩溢，原本就讀花蓮高工，二年前車禍重創腦部，導致全癱幾近植物人狀態，慈母林愛崙不放棄，不厭其煩和他「說話」，去年十一月幸運醒來，目前狀況穩定恢復中，體重也增加了！昨天母親節，鳳林鎮的嘉年華麵包店還特製母親節蛋糕，由警方送到徐家！徐媽媽說，兒子目前仍得持續到醫院復健，很感謝大家！

「徐媽媽，母親節快樂！」鳳林派出所女警黃佳琪、長期關心徐家的四組警務佐柯千惠，昨天提著母親節蛋糕送去徐家，讓徐媽媽好驚喜，徐恩溢看到女警姊姊也很開心，黃佳琪也不斷鼓勵恩溢「要努力復健」、「快點好起來」。

徐媽媽說，現在兒子狀況好多了，每週很認真去北榮鳳林分院做復健，希望可以回去學校把沒有唸完的課業完成。

分局長王國峯說，徐恩溢車禍後甦醒的勵志故事，鼓舞很多人。而徐媽媽為了照顧愛兒辭去剝皮辣椒工廠的工作，更因醫藥費一度欠債三十幾萬元，今年以來包括花蓮女國際同濟會、中視愛心基金會、高雄市鳳山李先生等善心人士，都透過鳳林警分局協助捐贈徐恩溢的相關醫療費用，這次特別感謝鳳林鎮善心店家「嘉年華麵包店」，特製母親節蛋糕送給徐家，鼓勵徐媽媽「繼續加油」，也幫助恩溢的人生重新燃起希望。