〈北部〉宜縣舊議會轉型 26日飄咖啡香

2018-05-14

故事館六月營運 免費進場

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣舊議會轉型「宜蘭人故事館」，預訂六月開館營運。宜蘭市公所為故事館暖身，「舊議會咖啡節」廿六日搶先登場，當天要號召一百五十位民眾組評審團，有沖煮咖啡趣味賽等活動。市長江聰淵說，故事館開館後免費進場，盼活化歷史建築，讓舊議會再展風華。

「舊議會咖啡節」邀請宜蘭市中小企業創新育成中心進駐廠商、虎咖啡虎老闆團隊，協助辦理趣味咖啡比賽。比賽兩人一隊，不限沖煮方式，但必須使用手搖磨豆研磨；參賽者需自備手搖磨豆機、品飲杯並攜身份證，賽事用豆由主辦單位統一提供。

沖煮咖啡趣味賽 明起報名

比賽第一回合，由一人負責沖煮，一人負責解說；主辦單位邀請SCA專業評審杯測師黃介吳、楊雨緋等五位評審，評選晉級隊伍。第二回合，晉級隊伍換手沖煮，最後選出冠、亞軍咖啡。

除了冠、亞軍，也設計最佳團隊造型獎、最佳人氣獎、最高年齡差獎，鼓勵民眾以創意展現特色，明起至廿四日在宜蘭市文化發展所（宜蘭市立圖書館三樓）報名比賽。

市公所另要號召一百五十位民眾組成評審團，採現場報名，欲參加者請於廿六日當天八時三十分至九時進場，可帶自家特色佳餚至活動現場享用，主辦單位將贈予濾掛咖啡包，並備有一百五十杯咖啡免費享用，可邊品咖啡、邊欣賞藝人表演與咖啡比賽。

評審團可票選最佳人氣獎和最佳團隊造型獎，還有機會獲得摸彩獎品雙層玻璃杯、精品咖啡豆，有吃有玩有拿。