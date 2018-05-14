〈北部〉長照照服員領嘸薪 苗縣府：程序延宕

2018-05-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府積極推動成立社區長照中心，但卻傳出位於大湖鄉南湖及靜湖社區的長照站，今年遲未獲經費，照服員薪資及專案費用皆由社區發展協會代墊，向苗縣府反映卻屢獲得「正待行政院衛生福利部核定」答覆，但衛福部稱是苗縣府忘編今年預算，才導致有錢卻不能撥款。苗縣府則反駁有編列預算，但因收到的申請文件不符條件，以致無法請款。

苗縣府長照中心主任林采勳表示，往年長照經費非常態性，故無法先編預算；而今年二月衛福部撥款，但卻遲至四月才發核定函，使經費凍結兩個月窒礙難行；再加上兩社區協會送的核銷單據許多漏章、薪資錯算等，申請頻被主管的大千醫院退件，長照中心迄今未收到正式申請文件。

南湖社區發展協會理事長彭錦勇表示，該社區長照中心每個月包含人事薪資及專案費用開銷約六萬元，但從今年一月至今，近卅萬元的開銷皆由協會勉強支持。而靜湖社區發展協會因經費不足，已無力代墊，使得該社區長照站照服員已兩個月領不到薪水。

彭錦勇說，去年十一、二月份的人力費用、專案管理費用共約十六萬元，苗縣府原口頭承諾於今年一月廿日前會撥款，但卻遲至兩週前才收到錢；而今年協會勉強代墊四個多月，所有核銷單據都已備齊，但至今仍無法核銷。

苗縣府衛生局長張蕊仙指出，衛福部於二月份已撥百分之廿經費給苗縣府，但遲至四月十三日才發下核定函，才使經費核發出現空窗期，近日會先發一月份經費。

苗縣府主計處長陳榮貴表示，苗縣今年編列約八億長照預算，另主計處也與衛生局、長照中心會商，研擬提供各長照據點行政協助，避免因作業延誤影響照服員權益。