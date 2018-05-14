〈北部〉《最棒的母親節禮物》榮榮越洋賀卡 讓寄養媽感動落淚

2018-05-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕去年耶誕節前夕，新竹市政府與忠義基金會攜手促成三歲小男孩榮榮，與親生哥哥傑傑在美國重逢，由同個家庭收養。母親節前，一張來自榮榮新家庭的卡片，讓台灣的寄養媽媽藍媽媽激動落淚。藍媽媽說，知道榮榮被好好照顧，是今年收到最棒的母親節禮物！

新家庭報平安︰他是我們的摯愛

「榮榮過得非常好，他適應得很好，也和哥哥相處融洽。他是我們的摯愛與喜悅。謝謝妳把他養得真好！」這封榮榮新家庭寄來的卡片，讓藍媽媽又欣慰又想念。

榮榮去年臨別前一句揪心的「媽媽我會想你」感動許人，藍媽媽說，雖然知道榮榮是到愛他的家庭，但仍會擔心他在異國的適應狀況，如今收到卡片且看到榮榮與哥哥幸福開心的合照，她知道榮榮被照顧得非常好。

市府社會處表示，榮榮和哥哥傑傑，是同母異父兄弟，先後與父母流浪街頭，社工李思穎、喬羽華及林宜萱接力努力，與原生家庭溝通、站上法庭爭取孩子監護權，終於讓他們在美國團圓。榮榮到美國後很快跟哥哥打成一片，雖然一開始語言不太適應，但收養父母用心陪伴，並邀請社區華人協助翻譯，共同幫助榮榮適應新環境。

6歲姊姊小花 也將出養到美國

傑傑與榮榮在台灣還有一位同母異父的六歲姊妹小花，曾隨父母流落街頭到三歲，瘦到不成人形，後來由寄養媽媽照顧，也將出養到美國，雖不是與榮榮、傑傑同一個家庭，但希望努力促成小花與在美國的兄弟相聚。