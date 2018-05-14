〈北部〉公所溪旁堆垃圾 尖石鄉民呼離譜

2018-05-14

清潔隊︰剩7公噸2天內清除

〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹縣尖石鄉錦屏溪旁被堆置垃圾，堆置者竟是鄉公所，鄉民拍照po網表達不滿；尖石鄉公所清潔隊長黃比德說，因應焚化爐歲修暫時性堆置，已逐步清運，現場剩下約七公噸垃圾，預計再兩天就可清除。

「好山好水，大家評評理，可以這樣亂倒垃圾嗎？」長年在外工作的吳姓鄉民前天回到小錦屏部落的老家時，先是聞到路邊有臭味，然後發現小時後玩水的錦屏溪上游旁竟有一堆宛如小土丘的垃圾，遍地寶特瓶、汽水罐，讓他相當難過。

問鄰居才知道，這些垃圾竟然是鄉公所堆置的，且事先沒有問過部落居民，就這樣堆置在距離水邊不到三十公尺的錦屏溪岸，他質疑「難道不擔心會污染水源嗎？」於是拍照po在臉書社團「新竹爆料公社」，要網友們評評理：「這樣對嗎？」

去年9月開始 焚化爐歲修暫放

看到貼文的網友們紛紛回應：「好山好水好多垃圾」、「政府很大嗎？叫他們清到乾乾淨淨來再說其它責任。」、「天啊！還在尖石主溪流邊倒，不怕影響生態嗎？」、「很扯，無政府狀態了嗎？上游埋污穢垃圾山，下游市民就喝垃圾污水嗎？」

黃比德說，去年九月開始臨時性堆置，這段期間並沒有垃圾被雨水沖入溪中的狀況，但堆置的垃圾須等縣府通知有焚化爐可以送燒，才能夠恢復清運，且每次清運都有限量，所以最近才能清完。