〈中部〉中央同意補助 大里溪南水患有解

2018-05-14

〔記者陳建志／大里報導〕大里區溪南過去飽受淹水之苦，近年在市府陸續推動下水道等工程後，大幅解決淹水問題，市議員李天生希望市府加速推動中興路下水道工程和大峰路防災公園，讓民眾遠離淹水夢魘；市府回應，經立委何欣純爭取，中央都已同意補助。

中興路下水道正施工中

李天生說，大里區溪南的仁化、金城、瑞城、塗城等里，過去每逢下雨就淹水成災，民眾抱怨淪為二等公民，近年在市府陸續於仁化路、美群路等地施作下水道及闢設滯洪池等工程後，逐步解決淹水問題，目前仍有中興路下水道及大峰路防災公園兩項指標性工程正在施工或規劃，希望市府重視、如期完工。

市府水利局雨水下水道工程科長陳世玉表示，中興路雨水下水道工程經立委何欣純向中央爭取一．一億元經費後，目前正在施工，其中塗城路到瑞城一街的涵管已完工通水，並與原有的舊乾溝埤排水銜接，今年汛期就可發揮排水作用。

目前僅剩塗城路到下游仁化路口約二百多公尺的路段在施工，因仁化、中興路口下方管線複雜，並有自來水九百公釐大口徑幹管，已協調台電、中華電信陸續遷移管線後，再由水利局施工，為了避開自來水管也進行變更設計，只要該路口能順利克服，工程可迅速推進，最慢今年十二月可完工。

大峰路防災公園納前瞻

大峰路防災公園也在立委何欣純協助下納入前瞻基礎建設獲中央補助，將設置類似東湖公園的淺碟式滯洪池，整座公園將結合防災、生態、教育與遊憩等功能，成為複合型的防災公園，將在今年底前有償撥用取得土地，並完成工程發包，希望明年底前能順利完工。