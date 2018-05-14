〈中部〉串聯台中車站前後站 大智路一階明打通

2018-05-14

新民街打通至新站前道路側

〔記者張菁雅／台中報導〕台中鐵路高架化後，台中車站新站已於二○一六年十月啟用，但大智路未打通，前後站無法串聯，車站周邊交通也受影響。市府建設局十三日表示，大智路延伸打通工程分兩階段進行，第一階段新民街打通至新站前道路側，將於十五日完工；第二階段必須配合大智慧大樓徵收才能打通至復興路，若程序順利，今年十一月可公告徵收。

建設局長黃玉霖表示，台中鐵路高架化除了原有五個車站已經啟用，預計今年底再增五個新站通車，鐵路兩側交通串聯愈形重要，尤其是台中火車站前後站交通須以整體、長遠角度規劃。建設局日前已完成東區信義街打通工程，大智路打通工程第一階段從新民街至新站前，道路長五十公尺、寬廿至廿四公尺，將於十五日完工。

二階須配合徵收大智慧大樓

第二階段工程將從新站前打通至復興路，這段道路長五十公尺，位於大智路與復興路口的大智慧大樓必須配合工程拆除；建設局去年八月已召開協議價購會議，並依照內政部要求查明補正，今年三月底提交台中市地價評議委員會評定市價，目前正由地政局審查中，審查通過後將送請內政部審查。

黃玉霖也表示，若徵收程序順利，預定今年十一月徵收公告，年底核發徵收補償費給大智慧大樓所有權人，後續打通工程即可加速進行；而大智路打通第二階段工程經費約三百八十萬元，徵收補償費及拆遷費約三．三億元。市議員鄭功進表示，很開心聽到大智路打通工程傳出階段性的好消息，雖然第一階段僅開放行人通行，但對轉乘火車、客運的旅客仍是一大福音；而第二階段工程若能完工，將讓東區、太平區超過廿萬的用路人通行更方便，因涉及私權徵收，在市府及地方民代的努力下，目前只差「最後一哩路」，希望中央能加緊徵收計畫的審查腳步。

反拆自救會︰還在協議價購

不過，大智慧學苑反拆自救會則發表聲明指出，此案還在協議價購階段，地評會決議請市府再與大樓所有權人再協議，市府竟要逕送內政部審議；另外，自救會針對都市計畫變更案提出訴訟，案子尚在行政法院審理，市府卻企圖製造「拆除已定案」假象。自救會也認為，該大樓為商業大樓，市府估價結果每坪僅十五萬元，相當不合理。