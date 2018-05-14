〈中部〉釋教三朝法會 黃瑞村晉升首席法師

2018-05-14

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣太保市釋教法師黃瑞村本月十一日起三天，在太保市鎮福宮旁廣場主持「恭祝釋迦如來佛聖誕浴佛祝壽祈安植福三朝法會」，昨天念誦梁皇寶懺、進行大拜禮及十方禮等，經各地法師見證，完成罕見的「金山獻供」等科儀，晉升為三朝法會首席法師。

黃瑞村的父親黃登煌是有五十餘年資歷的法師，父子傳承，黃瑞村擔任太保市後潭慈德佛壇法師，已有十多年法會經驗。

黃瑞村說，金山獻供也稱「金山拜醮」，源自南朝梁武帝進行的超渡儀式，祈安植福三朝法會前兩天進行大士開光、念誦梁皇寶懺及放水燈，第三天上午金山獻供是最重要的儀式，下午施放焰口，最後將面然大士紙紮神像等火化。

黃登煌表示，中南部釋教多為一朝法會，少有三朝法會，最有名為民雄大士爺廟三天的大士爺祭，金山獻供科儀遵循古禮，手勢、腳步及磕頭等儀式的程序繁複；黃瑞村說，前年跟隨民雄大士爺祭法師劉朝雄學習祭典法會科儀，晉升三朝法師後，願為大士爺祭主持法會。

專程從台北市來見證的法師朱瑞珅說，釋教法師因各地區科儀各有差異，無統一標準，和道教不同，沒有所謂官方認證，三朝法會邀請各地法師交流，在同行見證下進行所有儀式，昨天法會圓滿完成。

承辦民雄大士爺祭法會的義興禮儀公司負責人簡美雲表示，劉朝雄擔任大士爺祭法會法師四十二年，去年過世，享壽七十九歲，黃瑞村前、去年有來協助法會；負責籌辦祭典的大士爺廟常務董事劉金山說，今年大士爺祭法師人選，董事會將和義興公司討論後決定。