〈中部〉企業遞暖 雲林家扶婆媽水噹噹過節

2018-05-14

〔記者廖淑玲、林國賢／雲林報導〕雲林家扶婆婆媽媽昨天母親節帶著孩子到褒忠7-11，採買民生用品，志工還幫大家敷上面膜，讓媽媽、阿嬤「水噹噹」，美麗過節；崙背鄉豐榮國小學童用圖畫傳達對媽媽的愛，童言童畫讓媽媽備感溫馨。

招待受扶助家庭買民生用品

嘉義市國際工商經營研究社等招待雲林家扶受助家庭二百廿名婆婆媽媽，帶孩子到褒忠7-11，每戶可採買一千三百元民生用品，還贈送母親節大蛋糕，大夥兒還幫媽媽、阿嬤敷面膜，讓她們享受難得的優雅美麗。

嘉義市國際工商經營研究社社長蔡長晃表示，希望略盡微薄力量，為雲林家扶受助家庭的婆婆媽媽歡慶母親節，也增加親子互動，還有捐血活動，邀請社區民眾一起捲起袖做公益。

雲林家扶「幻藤戰鼓隊」昨到場精彩演出，為活動揭開序幕，雲林家扶台西希望教室媽媽非洲鼓隊，也使出渾身解數演奏，帶動全場氣氛。

「有夠清涼，古溜古溜感覺變年輕了！」六十二歲家扶阿嬤吳金枝敷上黑面膜後開心不已，因為從來沒有用過面膜的她，寧願把錢用在孫子身上，也捨不得花錢買面膜。

五十七歲蘇美玲從事資源回收，撐起一家五口生計，相當辛苦，昨二個孫女緊緊抱著她，祝福「阿嬤！母親節快樂」，讓她感動落淚，因為經濟壓力，一家人節儉過生活，很開心能在超商多買一些衛生紙、洗衣粉等民生用品，特別向大家道謝。

豐榮國小童畫母愛 表達感謝

豐榮國小校長李秉承表示，每個孩子都用畫表達對母親的感謝，有小朋友以「不要惹媽媽生氣」做為主題，孩子用媽媽手持電蚊拍消滅蚊子生氣的模樣，傳達母親為保護孩子可化身超人，另有小朋友「媽媽養我很辛苦，媽媽我愛你」、「我要幫媽媽做家事，讓她不要那麼辛苦 」童言童畫，讓人莞爾又備感溫馨。