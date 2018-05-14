〈中部〉日本捎來2千元 婦跨海傳愛故鄉

2018-05-14

〔記者林宜樟／朴子報導〕以為是來自日本的情書，拆封驚喜收到跨越二千一百六十三公里的愛心。

2千元台幣捐華山朴子站

一名老家在嘉義縣朴子市的黃女士，定居日本兵庫縣神戶市多年，從網路上得知華山基金會嘉義縣朴子站長期關懷弱勢長輩，日前將收藏的新台幣兩千元鈔票，用國際郵件寄到朴子站捐助服務經費，站長涂毅夆本月九日收件後在臉書發文記述此事，網友直說「寄信者真有心，很感動」。

涂毅夆昨天表示，華山朴子站服務十年，累積服務二百多位弱勢長輩，黃女士曾在臉書社團上看到他分享服務長輩的文章，而傳訊息詢問該如何協助，他告知可用匯款轉帳捐款，但黃女士回覆不曉得如何操作。

愛跨兩千公里 站長感動

涂毅夆九日收到這封信時，曾開玩笑地說是收到來自日本的情書，打開後看到竟是兩張千元紙鈔，內附一張信紙，文中敘述因懷念台灣家鄉，得知朴子站的服務事蹟，想為家鄉盡一點力量，但不懂怎麼匯款，之前曾收藏新台幣紙鈔當作紀念，思考後決將紙鈔用來做更有意義的事情，因此用國際信件寄回台灣。

涂毅夆一開始不知道是哪位善心人士捐款，後來想起曾聯繫過的黃女士，再用臉書傳訊息，確認是她跨海寄來的愛心；涂用電腦查詢台灣與日本兩國地理中心位置的直線距離為二千一百六十三公里（朴子市與神戶市實際距離約一千九百公里），以此為題在臉書張貼文章，網友直說「寄信者真有心，很感動」。