〈南部〉台南轉運站施工 國道客運下車處北移

2018-05-13

明天起封閉公園路主要入口

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國道客運乘客下車地點要改位置了！原台南兵配廠展開台南轉運站新建工程，配合第一階段主站體施工，交通局自明（十四）日起封閉兵配廠公園路主要入口，原入口車道及國道客運下客處調整至基地北側，該車道將維持只進不出的單向通行管制；公園北路出口部分則調整為雙向通行，後續可能因應現場實際需要，適時調整交通管制措施。

交通局考量民眾停車需求，已在基地北側增設大量機車格位，降低民眾停車習慣改變的不適應感。目前第一階段施工圍籬架設範圍，但仍有少數汽、機車停放，呼籲民眾儘速移置到規劃的停車空間。

原兵配廠周邊調整交通動線

交通局長林炎成表示，顧及國道客運乘客下車及周邊停車需要，轉運站工程採兩階段施工，第一階段施工預計至今年底，已規劃國道客運臨時下客處與計程車排班區；另在夜間十時至隔日清晨離峰時段，國道客運則維持現有模式在「台南公園（公園路）」（南行）公車站下客。

南市公共運輸處處長呂獎慧表示，車道北側採用交通桿區隔安全的行人通道，民眾可依循該行人動線進出公園路，前往台南火車站等目的地，後續將持續觀察改道後的交通維持狀況，因應現場實際的需要，會適時調整交通管制措施。