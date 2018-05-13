〈南部〉愛河再造挨轟 市府︰已顧及大樹需求

2018-05-13

高雄愛樹人質疑水泥取代草皮

〔記者王榮祥／高雄報導〕愛河沿線周邊景觀再造工程遭質疑用水泥取代草皮、阻礙樹木根系發展！高雄愛樹人訴求立刻改善工程內容，並召開公聽會讓民眾參與、瞭解，以確保愛河兩側綠色空間不被破壞。市府工務局則表示，已顧及大樹成長需求及草皮維護等考量，並加強鋪面的滲透性。

引發爭議的工程段位於五福路、中正路中間，河東路一側的愛河沿岸，全長約七百五十公尺，目前正施作愛河沿線周邊景觀再造工程第一期，預計六月上旬可完工；工務局說明，景觀再造主要是打造優質人行休憩環境，考量愛河觀光人潮，及後續海音中心啟用後與輕軌、高雄捷運車站的串聯性，遂重新整合愛河沿線空間。

市府︰加強鋪面透水性

工務局強調再造過程，已顧及大樹成長需求及草皮維護等考量，除確保大樹根系有足夠空間，也加強鋪面的滲透性，讓泥土能吸收水分，進而滋養周遭植物；工務局感謝愛樹團體的建議，也願意多參考。

高雄愛樹人昨表示，景觀再造把原本寬闊的大樹草皮取消，用大面積水泥等人造鋪面取代，大樹根系斬斷後被水泥包圍，恐怕導致樹木生病死亡，根系不穩情況下，大樹也容易因颱風來襲傾倒；質疑愛河兩岸除幾個重要節日與活動外，平時人潮不多，卻要把原本一．五米的步道加到六米，看不出必要性。

愛樹人除主張立刻改善工程內容，同時建議召開公聽會，讓民眾參與；若要增加人行空間，或許可參考河西路馬路變徒步區精神，縮小河東路路寬做替換，甚至可採用少量高架式木棧道，還有很多選擇都能讓愛河旁的綠地更美麗。