〈南部〉避免交通檢舉連罰 高市首創預警系統

2018-05-13

檢舉魔人太勤 有違比例原則

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市曾有婦人連接十五張違停罰單，檢舉魔人常連續檢舉，造成民眾在未被規勸或不知情下遭連罰，有違比例原則，高市警局建置預警系統，只要同車五天內連續被檢舉三次違規便會發出警示，警方會通知車主勸導，避免累罰，此系統為全國首創。

今年121件免累罰 374件通知不到

這套預警系統今年起試用，交大統計迄今，高市十七個分局連獲三次檢舉案，竟多達五一二件，成功電話通知車主逃過累罰有一二一件，貼告示單也有十七件，因行為人未留下聯絡方式或車已駛離，仍有三七四件通知不到，佔最大宗。

同車5天內被檢舉3次將示警

交大統計發現，檢舉魔人最愛檢舉且連續一案檢舉三次以上，今年屬三民二分局九十一件最多，其次是左營分局八十五件，楠梓分局達八十一件；該套預警系統設定五天內連遭檢舉三次，電腦便會跳出警示，礙於檢舉人有違比例原則，屆時三件檢舉會視同一件違規，警方同時展開勸導工作。

警方指出，去年八月就有張姓女子一口氣收到十五張違停罰單，分別在五、六、七月開出，雖然張女陳情多次，最終仍需繳罰九千元，有市議員質疑市警局搶錢，在民眾不知情下，開單頻繁且未加勸導，無視民眾荷包失血，要求警方能以勸導取代開罰。

警調出車籍資料 通知勸導改善

交大執法組長林永川表示，為避免類似情形出現，今年一月各分局建置完成警示系統，只要車子透過網路APP，或於警政信箱被連續檢舉三次，就會發出警示信號，警方會調出車籍資料，通知車主改善，或張貼告示單，要車主儘速移離，改善違規行為，便可免於累罰的命運。