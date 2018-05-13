〈南部〉鳳凰芋飛 屏縣府推新特產芋旺酥

2018-05-13

高樹鳳梨與芋頭 產量高品質也好

〔記者羅欣貞／屏東報導〕五月鳳梨、芋頭進入盛產季，屏東縣政府昨天在屏東市千禧公園舉辦「鳳凰芋飛」活動行銷，縣長潘孟安現場製作大碗公鳳梨芋頭冰請民眾試吃，還有縣府研製的「芋旺酥」也亮相，盼帶動買氣，穩定鳳梨與芋頭的價格。

屏縣是台灣鳳梨第一大產區，面積達三千三百公頃，芋頭則是第三大產區，面積四百五十五公頃，均集中在高樹鄉，屏東氣候及土質非常適合這兩種作物的生長，除了產量高，品質也不錯。

受氣候影響鳳梨去年減產，平均拍賣價每公斤約二十四元，今年產量正常，一至四月平均拍賣價約每公斤二十二元；高樹鄉農會理事長洪華進表示，四月二十日之前，氣溫約攝氏二十八度，鳳梨熟得慢，之後飆升到三十度以上，鳳梨熟得快，造成鳳梨採收期重疊，因此價格有了小幅波動，但相信很快就會平穩。

去年高樹芋頭面臨軟腐病，品質受影響，產地價一度低迷到每台斤八元，今年情況好轉，每台斤可到二十八元左右，高樹鄉農會總幹事謝朝景表示，高樹鄉位水源水質水量保護區，所種「高樹芋」肉質酥鬆、香氣濃郁，是許多消費者指定購買的芋頭。

芋頭酥皮 鳳梨內餡 外酥內軟

為協助農民穩定價格，縣府委託專家研發「芋旺酥」，用芋頭做酥皮，鳳梨為內餡，外酥內軟、甜中帶酸，昨天在展售活動中亮相，民眾試吃都說很特別；農業處長黃國榮表示，接下來會將配方交給高樹鄉農會，由農會生產，讓更多消費者能一次吃到屏東鳳梨和芋頭的美味。