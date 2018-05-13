〈南部〉提高借閱率 屏縣斥資整修圖書館

2018-05-13

座位增倍 屏市復興館年底完工

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為提升全縣圖書借閱率，屏縣府除了整建縣立圖書館總館，還以七千萬元經費為屏東市復興圖書館整修原館舍，並增設一個新館，擴大使用空間，預計年底完工。

屏東縣公共圖書借閱率偏低，二○一五年一度在全國吊車尾，經過多管齊下，已經逐年提升，目前三十三個鄉鎮市，共有三十八座公立圖書館，二○一六年全縣借閱人次七十萬五千餘人、人均借閱冊數二．四二冊、借閱率百分之八十四，二○一七年七十一萬八千餘人次借閱、人均借閱二．五二冊、借閱率百分之八十六。

30年縣圖老舊 耗資2億元整建

文化處圖資科分析，要繼續提升借閱率，閱讀環境的改造相當重要，縣立圖書館使用逾三十年，設備老舊、空間不足，今年以兩億元展開整修，並為人口最多的屏東市，整修復興圖書館，希望吸引更多人進圖書館。

復興圖書館整修工程經費約七千三百萬，施工期三百日曆天，整修後空間將多一倍，達到三百坪，閱讀座位原一百個，將增至二百多位，將依位萬年溪旁的優勢，結合植栽化身為森林風的圖書館。

由於縣立圖書館、復興圖書館去年底同時閉館，全屏東市只剩介壽圖書館能臨櫃借書，借閱率又面臨考驗，文化處圖資科統計，剛開始的確大受影響，不過，在開放「通閱」免費後，借閱率又回升，民眾可申請向外鄉鎮圖書館調書，然後至介壽圖書館取書，今年一月通閱只有二百三十六冊，四月暴增到一千零四十六冊。