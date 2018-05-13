〈台北都會〉柯市府滿意度65.76分 低空及格

2018-05-13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市研考會公布最新民調，在台北市長柯文哲團隊首屆任期最後一年，調查民眾對柯市府團隊的整體評價，結果在六十分代表及格的情況下，市民綜合評分為六十五．七六分，低於去年。對於柯團隊執政的問題，藍綠議員則認為，政策執行上常有猶豫不決、決策反覆的情形，導致許多政見都無法落實或卡關。

研考會於三月底針對台北市年滿十八歲以上民眾進行調查，一一二三份有效樣本中，以「請問您會給台北市政府團隊的整體表現打幾分」為題，柯市府團隊今年拿到的平均分數為六十五．七六分，相較二○一七年的六十六．三五分稍微下降，但高於二○一六年的六十二．三六分。

調查滿意度高於六成的指標，以「有執行能力」六成六最高，其次為「依法行政」六成五、「清廉不貪污」六成二、「政府資訊公開透明」六成一。另詢問，做為台北市的一份子，感到光榮或是不光榮？有六成三感到光榮。

決策一致滿意度僅四成二

而五成以下的指標，包括「決策一致」，不會變來變去，滿意度僅四成二；而「重視產業」發展也略高於四成二，「有明確施政方向」，市民認同較低，僅四成七。

研考會調查的其他項目，就台北市正在進步或退步，四十八．四％認同有進步、廿九．八％認為退步；柯市府的行政效率方面，約六十二．六％認同、廿九．七％不認同，顯示市民對柯市府團隊多持正面肯定。

議員︰決策反覆 執行猶豫不決

民進黨市議員江志銘說，柯市府有政策協調猶豫不決的問題，以捷運共構案等重大建設案來說，該決定的東西都無法決定，導致案件就是一直拖著，大巨蛋就是一個很明顯的例子，主管機關不敢下決定。

國民黨市議員陳孋輝也說，從柯市府團隊分數下降來看，可見市民沒感受到北市的進步，柯市府進步速度很慢。陳更指出，柯文哲太常搶個人版面，從兩岸問題到政治紛擾，總是在不該說、無關市政的東西上講太多，市政的成績就會看不到，導致民眾感覺不到柯市府在做事情。