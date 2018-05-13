〈台北都會〉資訊各自為政？ 雙北食安合作交白卷

2018-05-13

食材登錄平台 只共推入口網站

〔記者周彥妤、賴筱桐／綜合報導〕雙北生活圈密不可分，「雙北合作交流平台」於二○一五年應運而生，號稱至今推動逾百件合作案，如公共運輸定期票一二八○元吃到飽、圖書館一證通用，攸關健康的食安卻付之闕如，僅有的「雙北市食材登錄平台」只是共推入口網站，且北市版資訊量遠超過新北市，明顯不對稱；民眾也反映僅北市業者的衛生稽查報告上網公開，凸顯食安合作等同交白卷。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦解釋，食材登錄平台目的是幫助消費者了解食材來源、吃得安心，若有疑慮，方便追溯源頭，這與食安稽查是兩回事，不會把所有資訊都放入此平台。

北市公開食材履歷 新北憂秘方外洩

雙北市食材登錄平台於二○一五年十二月成立，標榜食材履歷透明，能查詢食材來源。記者檢視平台發現，北市建置的索引專區明顯較為豐富，如貼近庶民生活的「夜市」、「賣場」、「連鎖咖啡廳」等專區，且資料筆數、內容涵蓋範圍也遠多過新北。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科科長王明理坦言，登錄平台是目前唯一的食安合作案，至於兩市資訊不對稱，據她瞭解，新北市稱因業者態度保守，認為公開食材來歷會讓秘方外洩，導致新北版推動困難。

楊舒秦則說，公開稽查報告與否，和業者的隱私無關，只是各縣市政府呈現的資訊系統不同，但不代表沒有做。至於未來雙北市的網頁介面是否整合，採用同一版本？新北市認為需要再討論。

衛生稽查報告 僅北市公開上網

而北市砸四百萬首創的「食藥粧網路地圖」，訴求衛生稽查報告一律上網公開，近來就有民眾反映，網站只有北市業者資料，但在北市訂購的盒餐，不少生產廠商來自新北，網站卻沒有其稽查報告，等同少了一道把關，可能造成食安漏洞。

王明理說，外縣市流入北市的盒餐，新北佔六成至八成，由於「食藥粧網路地圖」是北市率全國之先創建，公開餐廳、盒餐工廠等稽查資料，屬地方政府內部官方資料，法規並無強制規範，目前亦無其他縣市跟進，資料是否公開，均由各地方政府自行決議。

王說，原北市擬提此案至雙北合作交流平台，但近日找新北市商談，對方認為，公開稽查報告牽涉業者隱私，還須一一溝通，因此尚無規劃要公開，北市須尊重其意願，只能暫時就此打住。

新北︰官網發布新聞稿公布結果

楊舒秦表示，新北市衛生局定期執行食安稽查工作，並在官網發布新聞稿，公布抽驗或稽查結果，業者如果有缺失，將要求限期改善，直到符合規範為止，未來是否放入稽查報告，可進一步研議。

不願具名的食安學者表示，很多人住家、工作地點就是雙北跑，大台北生活圈難分割，尤其攸關民生的食安政策，更不能各自為政，舉凡稽查及資訊公開，最好有通盤合作策略，否則單打獨鬥，不締結合作關係，「兄弟登山各自努力」，要為雙北市民謀福祉如何可能？