〈台北都會〉新北市立美術館預算增至21.7億 民憂淪蚊子館

2018-05-13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府在鶯歌區新建市立美術館一波三折，從去年招標至今已流標四次，市府將經費從十四．七億元增加到廿一．七億元，五月下旬又要招標；有民眾投書認為，新北市沒有興建美術館的急迫性，擔心淪為「蚊子館」。文化局主任秘書翁玉琴說，未來將與三峽、鶯歌地區的陶瓷博物館、客家文化園區形成藝文廊帶，增進地方觀光旅遊特色。

民眾質疑 選舉年拚政績

民眾投書指出，鶯歌陶博館的展覽空間尚未飽和，耗費鉅資再興建大型美術館並無正當性和急迫性，預定興建美術館的用地位於大漢溪西側珍貴的休閒綠地空間，不應用來蓋大型水泥建築，質疑是否因為今年是選舉年，市府為了政績而草率招標、發包興建，有浪費公帑之嫌。

市府：縣府時期已規劃

翁玉琴澄清說，市立美術館興建計畫早在縣府時期就已規劃，歷經可行性評估、由知名建築師姚仁喜設計，二○一六年底完成設計規劃，原本預估興建經費十四．七億元，但遇到勞基法修正、勞務成本大增，因此將經費上修到十七．七億元，未料廠商覺得不敷成本、無投標意願，才導致流標四次。今年初依採購法上網徵求報價後，再次調整經費為廿一．七億元，已完成公開閱覽，預計五月下旬再次招標，相關經費都獲得議會同意。

館內規劃兒童美術園區

翁玉琴說，新北市近四百萬人口，理應有座大型美術館，陶瓷博物館的功能是配合地方陶瓷產業國際化及展覽需求，美術館可達到更多面向的美育功能目標，館內規劃兒童美術園區，具備培養新世代美學與藝術扎根的功能性。