〈北部〉防搶快左轉擺交通錐 花縣議員促換防撞桿

2018-05-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣警察局今年陸續在花蓮市、吉安鄉部分路口設置道路警示交通錐，避免汽、機車貪圖方便逕行迴轉或搶快左轉，有縣議員認為交通錐縮減道路利用率，除影響交通流暢，也危及民眾行車安全，建議全面更改為固定式「防撞桿」。縣警局長李西河表示，將協調路權單位評估裝設，以維持交通秩序及用路人安全。

春節後市區易肇事路口 各放10個

花蓮歷年平均易肇事路段前三名，分別為花蓮市中山路、吉安鄉中山路及花蓮市中正路，主要原因多半為「路口交叉撞」，未依規定二段式左轉，或是提前搶先左轉及雙黃線大迴轉，其次則是未依規定讓車、未注意車前狀態及保持行車安全距離。

花蓮警方今年農曆年後，分別在市區、吉安等重大十字路口，及曾發生過二起死亡車禍件數以上路口，各擺放十個移動式交通錐，避免車輛貪圖方便逕行迴轉，或直接穿越雙黃線，盼能降低車禍肇事及交通違規率。

議員指縮減道路面積 影響交通流暢

縣議員莊枝財、游美雲、鄭乾龍在縣議會第十八屆第七次定期大會警察局工作報告後，針對設置交通錐問題，認為有礙觀瞻、且影響行車安全，倘有安全上的需要，建議警方能全面更改為「防撞桿」。

鄭乾龍指出，警方為降低交通事故發生，在花蓮市與吉安鄉轄區路口擺放交通錐，但因交通錐體積較大，放置後會縮減道路面積，建議應全面檢視放置路段及位置，並評估是否改為固定式防撞桿，降低對民眾的行車影響。

游美雲則說，吉安鄉居住人口已成長到八萬多人，原有道路壅塞，不敷現有車輛使用，加上停車問題嚴重，若警方又在各主要道路設置路口交通錐，明顯縮減原有道路利用率，不僅影響交通流暢、更困擾道路兩側商家營運。

縣警局長：協調路權單位評估改裝

縣警局長李西河表示，花蓮市及吉安鄉轄區路口擺放交通錐，是為遏止路口搶先左轉彎事故發生，導正汽、機車駕駛人行為，才會在易肇事路段車道中間，先以交通錐代替交通防撞桿矯正用路人搶先左轉彎等違規行為，目前將協調路權單位評估是否將交通錐全面改為裝設防撞桿，以維持交通秩序及用路人安全。