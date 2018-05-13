〈北部〉無怨無私顧7兒 34歲媽獲選模範母親

2018-05-13

宜蘭表揚20位受獎人 李秀娟最年輕

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣三十四歲原住民媽媽李秀娟與丈夫育有四名子女，還幫忙照料弟弟的三個小孩，成為七個孩子的媽，獲選今年宜蘭縣表揚最年輕的模範母親。她說，為母則強，不怕辛苦，最大心願是見到兒女平安長大。

宜蘭縣政府昨舉辦模範母親表揚大會，二十位受獎人平均年齡約七十六歲，最年輕的是李秀娟，代理縣長陳金德一一頒獎，祝媽媽們母親節快樂。

養育4子女及弟弟3小孩 不向命運低頭

李秀娟是高雄布農族人，嫁作宜蘭媳婦，住在大同鄉英士部落，有四名子女，大女兒、三女兒因罹患先天性膽囊、膽管及肝畸形，領有重大傷病卡，娘家在二○○九年莫拉克風災中全毀，獨力撫養三名子女的弟弟，災後搬到宜蘭與她同住，弟弟的小孩中有兩人領取身障手冊。

丈夫、弟弟平時出外工作，李秀娟扛起七名小孩照顧重擔，不料，二○一六年梅姬颱風重創住處，重建家園所費不貲，她除了照料子女，也要出外工作貼補家用，猶如蠟燭兩頭燒，但李秀娟樂觀以對，視為老天爺帶來的考驗，不輕易向命運低頭。

願7兒平安長大 視如己出陳金德敬佩

「我是七個孩子的母親！」李秀娟說，她的大女兒、三女兒接受手術治療後，必須定期到林口長庚醫院回診，弟弟的孩子也得要花費心思照料，四處奔波的生活雖然辛苦，她不曾抱怨，很高興接受縣府表揚，談到母親節的願望，當然是孩子們都能健康平安長大。

陳金德說，李秀娟沒有放棄任何一個孩子，全都視如己出，充分體現母親最平凡且最無私的愛，包括她在內的每一位偉大媽媽，讓人敬佩。